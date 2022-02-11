أكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رامي ربيعة على صعوبة مواجهة الهلال، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين.

رامي ربيعة يؤكد قوة فريق الهلال

وقال رامي ربيعة: “الهلال فريق كبير ومحترم، لدينا علاقة محترمة بين البلدين، ونحاول الظهور بشكل جيد، كل فريق يأمل في الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية، لكن في النهاية، أتمنى فوز الأهلي”.

وتابع رامي ربيعة: “سنثبت إمكاناتنا ضد الهلال ونستهدف المركز الثالث، ولكن منافسنا قدم أداء رائعًا أمام تشيلسي، وأثبت إمكانياته، كما أنه لديه لاعبين مميزين مثل كاريلو وماريغا الذين لعبت معهم في سبورتنغ لشبونة، وكذلك سالم الدوسري”.

الهلال والأهلي المصري في المونديال

ومن المقرر أن يلعب الهلال والأهلي المصري على ملعب آل نهيان، يوم غد السبت عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، فيما فاز تشيلسي الإنجليزي بصعوبة بالغة على الهلال بهدف دون رد، ليصطدم الفريقان العربيان في مباراة تحديد المركز الثالث.