اختار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، نجم الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، ومدرب النصر، ميغيل روسو، وحارس الفيحاء، فلاديمير ستويكوفيتش لجائزة الأفضلية لشهر يناير.

تألق رومارينيو ومدرب النصر

وتم اختيار جوائز الأفضل لشهر يناير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 14، 15، 16، 17 و18، حيث تم دمج الجولتين 14 و15 من ديسمبر مع الشهر الماضي.

وجاء اختيار رومارينيو لجائزة أفضل لاعب، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث هز شباك الفيحاء، الرائد والفيصلي ليقود العميد لتحقيق 3 انتصارات في يناير.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع ميغيل روسو، وحقق 4 انتصارات متتالية في شهر يناير على حساب الفتح، ضمك، الفيصلي والتعاون، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حارس الفيحاء والحربي يخطفان الأنظار

وظهر فلاديمير ستويكوفيتش بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ويتصدر قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك هذا الموسم، فيما تم اختيار متعب الحربي كأفضل لاعب واعد بعد تألقه اللافت مع الشباب.

جدير بالذكر أن الفريق الفني يضم كلًا من؛ خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، ويتم اختيار الفائزين بالجوائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة “أوبتا” الشريك الإحصائي للرابطة.