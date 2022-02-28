توّج المواطن الشاب سالم الحمد، نجمًا لبوليفارد المواهب، والذي اختتم أمس الأحد، ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد رحلة طويلة من المنافسة استمرت حوالي 5 أشهر، وعُرض على فضائية MBC.

الجمهور يختار سالم الحمد

وقدم برنامج “بوليفارد المواهب” فرصة كبيرة للعديد من المواهب الشابة في عالم الغناء، بعد تدريبهم على درجة عالية من الاحترافية، ليكونوا مؤهلين لتقديم ألبومات غنائية خاصة بهم.

ووصل إلى المرحلة النهائية من البرنامج أربع مواهب، موهبتان من فريق حمدي بدرـ وهما زينب حسن وبدر حكيم، وموهبتان من فريق حسن طالب وهما سالم الحمد وعزيز مامي.

وغنى الحمد في حلقة الختام على مسرح البوليفارد أغنيتين، الأولى “شرطان الذهب” لـ راشد الماجد، والثانية “يا ابن الأوادم” لــ عبدالمجيد عبدالله.

منافسة قوية

وقال سالم في لقاء مع برنامج “صباح الخير يا عرب” على فضائية إم بي سي: “حسيت بطعم الفوز لما تنافست مع زملائي وهم جميعًا أصوات مميزة” مشيرًا إلى أنه توقع الفوز حينما وصل المرحلة النهائية.

وسالم الحمد شاب سعودي يبلغ من العمر 25 عامًا فهو من مواليد المملكة عام 1997، ويعمل بمجال المحاسبة.

فيما قال حسن طالب، رئيس فريق سالم الحمد، إنه كان مؤمنًا جدًا بموهبة سالم، وكذلك كل فريقه الذي ضم 5 أفراد، مؤكدًا أن سالم بنى قاعدة جماهيرية جميلة جدًا خلال مدة البرنامج هو ما أفاده في المنافسة.