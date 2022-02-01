نصحت مدينة الملك سعود الطبية بممارسة 5 سلوكيات لتحسين الصحة النفسية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “هذه السلوكيات هي عامل مباشر تساعدنا على تحسين صحتنا الجسدية والنفسية وتشمل التالي :

تعزيز الصحة النفسية

– التعلم المستمر باكتساب مهارة جديدة تشعرك بالإنجاز وتزيد من الثقة بالنفس

– التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء

– العطاء بالمساهمة في مساعدة الآخرين

– النشاطات الرياضية بالبحث عن ما يمتعك فيها وجعلها جزء من حياتك اليومية

– الغذاء ويشترط أن يكون متوازناً وصحياً