نصحت مدينة الملك سعود الطبية بممارسة 5 سلوكيات لتحسين الصحة النفسية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.
وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “هذه السلوكيات هي عامل مباشر تساعدنا على تحسين صحتنا الجسدية والنفسية وتشمل التالي :
تعزيز الصحة النفسية
– التعلم المستمر باكتساب مهارة جديدة تشعرك بالإنجاز وتزيد من الثقة بالنفس
– التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء
– العطاء بالمساهمة في مساعدة الآخرين
– النشاطات الرياضية بالبحث عن ما يمتعك فيها وجعلها جزء من حياتك اليومية
– الغذاء ويشترط أن يكون متوازناً وصحياً
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