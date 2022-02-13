أوضح سعيد العويران نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي الأسبق أنه لا يتوقع رحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب نادي الهلال رغم خسارة المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال رابع أندية العالم

وكان الهلال احتل المركز الرابع في مونديال الأندية، بعدما خسر من الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وقال العويران في تصريحات لـ برنامج ” الريمونتادا” على قناة ” المحور” المصرية”: ” لا شك أن طرد ماثيوس بيريرا ومحمد كنو أثر سلبًا على الهلال، والأهلي المصري تألق واستفاد من يوم راحة إضافي عن الهلال، وهو ما جعله بدنيًا يظهر بشكل أقوى”.

وتابع سعيد العويران: ” أفضل لاعب في الأهلي هو علي معلول، وجميع لاعبي الأهلي المصري قدموا مباراة قوية، وأرى أن جارديم باق في منصبه”.

جماهير الهلال تطالب بإقالة جارديم

يذكر أن جماهير الهلال كانت طالبت بإقالة المدرب البرتغالي بعد الخسارة برباعية من الأهلي المصري، خاصة أن أداء الفريق الهلالي كان متذبذبًا طوال الموسم الحالي.