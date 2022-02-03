يتسلح الفريق الكروي الأول في الهلال بصفقاته التي أبرمها في يناير الماضي، وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم وحتى الـ12 من فبراير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

صفقات قوية تعزز صفوف الهلال

ونجح زعيم آسيا في التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلجادو قادمًا من فلامنجو البرازيلي والنيجيري أوديون إيجالو بجانب ضم سعود عبدالحميد من الاتحاد، عبدالرحمن العبيد من النصر، محمد العويس من الأهلي، عبدالإله المالكي من الاتحاد.

وتُعد مشاركة 2021، هي المشاركة الثانية لزعيم آسيا في مونديال الأندية بعد نسخة 2019، حيث شارك قبل سنتين في نسخة قطر 2019، واحتل فيها المركز الرابع بعد أن خسر المركز الثالث أمام فريق مونتيري المكسيكي.

مشوار النصر والاتحاد بـ كأس العالم للأندية

ويُعد النصر أول فريق من المملكة يشارك في كأس العالم للأندية، وكان ذلك في عام 2000 بالبرازيل، حيث خاض النصر 3 مواجهات، فاز على الرجاء البيضاوي المغربي وخسر أمام ناديي ريال مدريد الإسباني وكورينثيانز البرازيلي.

أما نادي الاتحاد فهو ثاني فريق من المملكة يشارك بـ كأس العالم للأندية وكان ذلك في عام 2005، حيث خاض أول مباراة له بالدور التمهيدي أمام الأهلي المصري وفاز الاتحاد بهدف دون رد سجله اللاعب محمد نور، ووصل إلى نصف نهائي وخسر أمام فريق ساو باولو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ثم خسر مباراة المركز الثالث أمام فريق ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بطل أمريكا الشمالية.