نجح الفريق الكروي الأول بنادي ضمك في تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الرائد بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة مثيرة ضمن مباريات الجولة الـ22 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فارس الجنوب بهدفين لهدف.

وكان منصور حمزي تقدم لـ فارس الجنوب بالهدف الأول في الدقيقة السابعة والعشرين، ثم تعادل البرتغالي إيدر لنادي الرائد في الدقيقة الـ36.

ثم نجح الجزائري هلال سوداني في إحراز الهدف الثاني لـ فارس الجنوب في الدقيقة الـ40 عبر ضربة رأسية متقنة.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن المغربي كريم البركاوي من إحراز الهدف الثاني للرائد في الدقيقة الـ47.

ضمك لا يستسلم:

ونجح فارس الجنوب في خطف النقاط الثلاث الثمينة محرزًا الهدف الثالث عبر لاعبه الأرجنتيني سيرجيو فيتور في الدقيقة الـ95 من ركلة حرة مباشرة.

أصبح رصيد ضمك بعد الفوز 36 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وكانت المباراة شهدت طرد لاعب فارس الجنوب، دوماجوج أنتوليتش في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.