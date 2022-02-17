أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر بداية من اليوم الخميس 17 فبراير 2022م.

وفي وقت سابق، أكد البرنامج أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، والتي تنتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.

عقوبات نظامية رادعة:

وكان البرنامج قد شدد على جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر أهمية تصحيح أوضاعهم خصوصًا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية “مليوني ريال” والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج، في وقت سابق، أنه يمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).