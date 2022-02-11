أثار قرار مركز التحكيم الرياضي بعودة الجماهير وفتح مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في كلاسيكو الاتحاد والنصر اليوم الجمعة، فرحة عشاق نادي الاتحاد ودهشة مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر.

محمد الدهش : مسلي آل معمر يحاول يضغط على الاتحاد السعودي بتغريدته .. الحضور الجماهيري يزيد المباراة جمالية ولا يأتي بالثلاث نقاط .. القضية بين #الاتحاد ولجنة الانضباط والنصر ليس طرف فيها ..#الاتحاد_النصر

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/uGvYLzujHq

— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 10, 2022

تفاصيل تباين القرارات بخصوص جمهور كلاسيكو الاتحاد والنصر

القصة بدأت منذ أسبوع، عندما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع حضور الجماهير في مباراة الاتحاد ضد النصر بسبب إلقاء قارورة مياه في مباراة الاتحاد والفيصلي التي أُقيمت في الجوهرة المشعة وفاز فيها الاتحاد بهدف دون رد.

وأثار القرار وقتها غضب المنتمين لنادي الاتحاد، لتتحرك إدارة أنمار الحائلي وترفع شكوى لـ مركز التحكيم الرياضي يوم الأحد الماضي بحسب ما ذكره برنامج ” أكشن مع وليد”.

تعليق مؤقت لـ قرار لجنة الانضباط

البرنامج أضاف أن مركز التحكيم أقر بتعليق قرار لجنة الانضباط مؤقتًا وبالتالي يعني حضور الجماهير في كلاسيكو الجولة الـ20 اليوم بين الاتحاد والنصر.

وقال وليد الفراج مقدم برنامج ” أكشن مع وليد” : ”مركز التحكيم الرياضي السعودي أقر بحضور الجماهير في كلاسيكو الاتحاد ضد النصر معلقًا قرار لجنة الانضباط، حيث سيطرح الاتحاد 40 ألف تذكرة للحضور الجماهيري”.

وأضاف الفراج: ” فرحة عارمة في جدة بعد قرار مركز التحكيم الرياضي، حيث إن قرارات لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم لا تُطبق على مركز التحكيم الرياضي بل العكس هو الصحيح”.

مسلي آل معمر رئيس النصر أبدى دهشته من القرار المفاجئ من مركز التحكيم الرياضي قائلًا عبر “تويتر” : “لمن يسأل، لم يصل إلينا أي شيء، كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا، ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية ” مركز التحكيم” خطأ فادحًا كهذا، خصوصًا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون”.

وتُقام مباراة اليوم في الجولة الـ20، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره النصر عند الساعة 8:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.