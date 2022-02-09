أعرب فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن سعادته بالأداء المميز الذي قدمه زعيم آسيا أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تعليق رئيس الهلال على الأداء أمام تشيلسي:

وغرد ابن نافل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “خسر الزعيم المباراة، وفاز بتحقيق أداء مشرّف لكرة المملكة وآسيا أمام بطل أوروبا.. شكرًا لكافة الجماهير التي آزرتنا.. وشكرًا لأبطالنا الذين قدموا أداءً يعكس مكانة الهلال عالميًّا”.

وخاض الزعيم 5 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2019 و2021 أمام كل من الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي ومونتيري المكسيكي والجزيرة الإماراتي وتشيلسي الإنجليزي، ليفوز الزعيم في مباراتين أمام كل من الترجي والجزيرة ويخسر 3 مباريات.

الزعيم كان الأقرب للفوز:

وكانت جماهير نادي الهلال واللاعبين السابقين للنادي أشادوا بأداء الفريق في مباراة اليوم، حيث كان بطل آسيا قريبًا من الفوز لولا إهدار فرصتين محققتين عبر كل من المالي موسى ماريجا ومحمد كنو.

جدير بالذكر أن زعيم آسيا سيواجه النادي الأهلي المصري في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية السبت المقبل، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.