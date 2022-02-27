خطف المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر الأنظار إليه، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتجاوز عقبة أبها.

النصر يتجاوز أبها بثنائية

ولعب النصر ضد أبها بالأمس على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 44 نقطة ليعزز تواجده بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.

فينسنت أبو بكر يتألق

ونجح فينسنت أبو بكر في تسجيل ثنائية النصر ضد أبها، لتكون أول ثنائية له بقميص العالمي هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى 9 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متساويًا مع مهاجم الهلال، المالي موسى ماريغا.

وساهم فينسنت أبو بكر في تسجيل 13 هدفًا مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4، كما أنه أصبح أكثر لاعب إحرازًا للأهداف في جميع المسابقات عام 2022 برصيد 11 هدفًا.

كما ساهم فينسنت أبو بكر في تسجيل 10 أهداف من أصل 14 هدفًا سجلهم النصر آخر 8 مباريات، منذ رحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.