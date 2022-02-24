أعلن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن أول قرار له، وذلك بعد قيادة مساعد الدوسري نادي الاتحاد للتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني في الرياضات الإلكترونية.

قرار رئيس الاتحاد:

وقال الحائلي عبر حسابه في “تويتر”: “وجّهت إدارة العلاقات العامة بالترتيب للاحتفال بنجمنا العالمي الكابتن مساعد الدوسري وإنجازه الجديد قبل إحدى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم في جدة بين جماهير الذهب”.

تُوج نادي الاتحاد ببطولة دوري محمد بن سلمان الإلكتروني للموسم الثالث على التوالي اليوم، وذلك بعد تفوقه في المباراة النهائية على نادي النصر.

وعلق الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” قائلًا بعد التتويج: “ما للذهب إلا رجال تشيله”.

وفاز العميد في المباراة النهائية على نادي النصر الذي قاده كل من محمد فوزي وخالد العوفي.

النسخة الثالثة من نصيب العميد:

وكانت النسخة الثالثة من البطولة انطلقت يوم 15 فبراير الجاري واستمرت لمدة 8 أيام، بجانب حصول العميد على لقب النسختين الماضيتين ومثله اللاعبون مساعد الدوسري، وراكان المطيري في النسخة الأولى وفي النسخة الثانية كان ممثله الوحيد مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة FIFA الإلكترونية.