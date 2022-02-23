تُوج نادي الاتحاد ببطولة دوري محمد بن سلمان الإلكتروني للموسم الثالث على التوالي اليوم، وذلك بعد تفوقه في المباراة النهائية على نادي النصر.

وعلق الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” قائلًا بعد التتويج: “ما للذهب إلا رجال تشيله”.

الاتحاد يهزم النصر في المباراة النهائية:

وفاز نادي الاتحاد في المباراة النهائية على نادي النصر الذي قاده كل من محمد فوزي وخالد العوفي.

وكانت النسخة الثالثة من البطولة انطلقت يوم 15 فبراير الجاري واستمرت لمدة 8 أيام، بجانب حصول الاتحاد على لقب النسختين الماضيتين ومثله اللاعبون مساعد الدوسري، وراكان المطيري في النسخة الأولى وفي النسخة الثانية كان ممثله الوحيد مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة FIFA الإلكترونية.

الاتحاد يتفوق على 15 فريقًا بـ دوري محمد بن سلمان الإلكتروني:

وشارك في البطولة 16 ناديًا في مجموعتين كل مجموعة تحتوي على 8 أندية ليتأهلوا منها إلى ربع النهائي ثم إلى النهائي.