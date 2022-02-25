أكد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يعلم بقرب موعد اعتزاله لعب كرة القدم، متمنيًا في الوقت ذاته مواصلة التتويج بالألقاب.

كريستيانو رونالدو يؤكد اقتراب موعد اعتزاله

وتحدث رونالدو عن الاعتزال، قائلًا: “أعرف أنه لا تتبقى لي أعوام كثيرة من اللعب، أتمنى الاستمرار 4 أو 5 أعوام أخرى، أريد مواصلة الفوز بالبطولات”.

وتابع كريستيانو رونالدو خلال تصريحاته في مقابلة عبر شبكة DAZN قائلًا: “كانت حياتي رحلة رائعة، تركت بصمة في كل مكان مررت به”.

وواصل النجم البرتغالي تصريحاته قائلًا: “من الصعب على أي لاعب آخر، الوصول للأرقام التي حققتها، يكفيني الفخر بأنني تركت علامة في كل مكان تواجدت فيه وهذا يسعدني”.

وأضاف: “يجب أن تكون ذكيًا وتقول إن الأمر ليس نفسه حين يكون لديك 8 أو 20 أو 25 عامًا مقارنة بعدما تبلغ 35.. هذا هو النضج، الخبرة، الذكاء في إدراك أنك قد تخسر بعض الأشياء لكنك ستربح أشياء أخرى، وأن يكون لديك التوازن لمواصلة المنافسة والبقاء في أعلى مستوى”.

مسيرة مميزة

ويملك كريستيانو رونالدو مسيرة مميزة، حيث نجح في تسجيل 450 هدفًا وصنع 132 خلال 438 مباراة مع ريال مدريد، وأحرز 133 هدفًا وصنع 71 في 321 لقاء بقميص مانشستر يونايتد، وهز الشباك 101 مرة وصنع 22 هدفًا في 134 مع يوفنتوس، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.