يُعد مدرب الهلال السابق، الروماني رازفان لوشيسكو الوحيد الذي تجنب الإقالة مع الفرق السعودية بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الفرق السعودية في مونديال الأندية

وشاركت الفرق السعودية في بطولة كأس العالم للأندية 4 مرات، حيث كانت البداية مع النصر في نسخة عام 2000، ثم الاتحاد في 2005، وشارك الهلال في المونديال مرتين عامي 2019 و2021.

إقالة 3 مدربين بعد المونديال

وقاد ميلان جيفادينوفيتش الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في كأس العالم للأندية 2000، وخسر أمام ريال مدريد الإسباني وكورينثيانز البرازيلي، وتجاوز الرجاء البيضاوي المغربي، وتمت إقالته بعد البطولة.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مونديال الأندية 2005 بقيادة مدربه أنخيل يوردانيسكو، وخسر أمام ساوباولو البرازيلي وسابريزا الكوستاريكي، وفاز على الأهلي المصري، وأُقيل بعد البطولة بـ3 أشهر.

وأعلن نادي الهلال بالأمس عن إقالة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم بعد احتلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية، حيث نجح في الفوز على الجزيرة الإماراتي، وخسر ضد تشيلسي والأهلي المصري.

لوشيسكو الاستثناء

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية 2019 تحت قيادة لوشيسكو، وقدم الزعيم معه أداء مميزًا في مشاركته الأولى بالمونديال، ليحتل المركز الرابع، ويستمر المدرب الروماني في منصبه.

ورحل لوشيسكو عن الهلال في فبراير عام 2021، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار رحيله بالتراضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).