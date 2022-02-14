رحل المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم عن منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رسميًّا، اليوم الاثنين، بعد مسيرة مميزة.

دياز يخلف جارديم:

وأعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع ليوناردو جارديم بالتراضي، حيث قدمت الإدارة شكرها وتقديرها له على ما قدمه طوال فترة عمله مع الأزرق، متمنية له التوفيق في مسيرته العملية.

وفي السياق ذاته، أنهى مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل أنهى إجراءات التوقيع مع رامون دياز لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال مع ليوناردو جارديم:

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع ليوناردو جارديم في يونيو 2021، وحقق الفريق الأول لكرة القدم بطولتين تحت قيادته، حيث توج بلقب دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.

وقاد جارديم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 26 مباراة بجميع البطولات المحلية والقارية، بجانب كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق الفوز 14 مرة، وتعادل في 8 مواجهات، فيما خسر 4 مباريات.

وجاء قرار الإدارة الهلالية بإقالة ليوناردو جارديم، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم برباعية دون رد أمام النادي الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، ما أثار غضب جماهيره.