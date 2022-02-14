ارتبط اسم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

مطالب بإقالة جارديم

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تعتزم إقالة جارديم، بعد الخسارة برباعية دون رد أمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

وكانت جماهير الزعيم قد طالبت الإدارة بإقالة ليوناردو جارديم من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، ودشنت هاشتاقًا عبر “تويتر”، وسط تفاعل كبير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يتألق مع رامون دياز

وجاء اسم رامون دياز في مقدمة الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خاصة أنه يعرف اللاعبين جيدًا وطبيعة المنافسة، كما أن الزعيم قدم أداء مميزًا تحت قيادته.

وقاد رامون دياز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 41 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح في تحقيق الفوز 29 مرة، مقابل 10 تعادلات، والهزيمة في مواجهتين فقط.

وأكد الصحافي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة الهلالية اتفقت مع رامون دياز على قيادة الفريق مجددًا حتى نهاية الموسم، مع خيار التمديد لعام آخر.