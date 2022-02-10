تُستأنف مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس بإقامة مباراتين في افتتاح الجولة العشرين.

توقيت مباراتي اليوم:

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الشباب وضمك في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الفيحاء والفيصلي في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل الجولة الـ20:

وقبل انطلاق مباريات الجولة الـ20، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة، يليه الشباب ثانيًا برصيد 37 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 35 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 2 نقطة، الرائد سابعًا.

وفي المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين يتواجد نادي أبها برصيد 25 نقطة، يليه نادي الأهلي تاسعًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 20 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة والطائي في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ويقع الفتح في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر ”قبل الأخير” برصيد 16 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.