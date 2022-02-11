تُختتم مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة مباراتين.

توقيت مباراتي الغد:

وسيكون اللقاء الأول بين فريقي الطائي والباطن في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الرائد والتعاون في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان أبها فاز على نادي الحزم بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الأهلي على الفتح بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على النصر بثلاثية دون رد، في مباريات اليوم الجمعة من بطولة الدوري.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

ويتواجد الاتحاد في صدارة الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، يليه الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 26 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 25 نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 24 نقطة.

الاتفاق والفيصلي في المركزين الـ10 والـ11 برصيد 20 نقطة لكل منهما، الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، الطائي في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، الفتح في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، يليه التعاون في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 18 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.