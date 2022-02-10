أكدت مسؤولة بارزة في شركة “أسترازينيكا” أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه الشركة، يمكنه التصدي للمتحور “أوميكرون” الأكثر انتشارًا في العالم حاليًا.

وقالت، رئيسة اللقاحات والعلاجات المناعية في الشركة إيسكرا ريك: “نملك الكثير من البيانات التي أظهرت أن لقاح أسترازينيكا مضاد لأوميكرون”.

اللقاح آمن للأطفال

وفيما يتعلق بسلامة لقاح “أسترازينيكا” للأطفال، قالت: “أكدت البيانات التي نملكها سلامة اللقاح للأطفال، وسنستمر بجمع المزيد من البيانات. الآن نناقش مع واضعي اللوائح التننظيمية ومن خلال الأبحاث، كيف يمكننا توفيره للأطفال”، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وفيما يتعلق بتوقعها بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا، قالت إنه من غير الممكن التنبؤ بمثل هذا الأمر، لكنها شددت على أنه من الضروري توفير اللقاح “لأكبر عدد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين لا يملكون القدرة للوصول إليه، حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية”.

وصول اللقاح للجميع

يشار إلى أن “أسترازينيكا” كانت قد أعلنت أنها “أوفت بوعدها بالوصول إلى لقاحها المضاد لفيروس كورونا بصورة واسعة وعادلة، وذلك مع خلال توفيرها مليارين و500 مليون جرعة من اللقاح، وزعت في أنحاء العالم”.

وتوقعت الشركة ارتفاع إيراداتها خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 13 إلى 19 بالمئة، مستفيدة من زيادة عمليات التسليم للقاحات.