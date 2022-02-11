أشاد مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، متمنيًا النجاح في التتويج بالميدالية البرونزية.

موسيماني يشيد بمستوى الهلال

وتحدث موسيماني عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “سنلعب غدًا أمام أكبر فريق في آسيا، كل مباراة مهمة بالنسبة لنا، ونرغب في الحصول على الميدالية البرونزية”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: “الهلال أثبت أنه فريق قوي، رأينا جميعًا ما قدمه أمام تشيلسي، وكانت لديه فرصة كبيرة للفوز”.

وأضاف موسيماني: “أنها مباراة مهمة لنا ولقارة إفريقيا، كذلك مهمة لمنافسنا، ونحن كنا نرغب في حصد ميدالية مختلفة، لكننا سنقاتل من أجل الحصول على البرونزية”.

واختتم موسيماني تصريحاته بشأن الهلال قائلًا: “نواجه فريقًا نجح في تسجيل 6 أهداف، كذلك الجميع رأي ما قدمه أمام فريق تشيلسي الإنجليزي”.

الأهلي المصري يواجه الهلال غدًا

ويلعب الهلال ضد الأهلي المصري على ملعب آل نهيان، يوم غد السبت عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وتُعد مباراة الهلال ضد الأهلي المصري هي الرابعة التي تجمع فريقًا سعوديًا بآخر عربي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث شهدت تفوقًا لأندية المملكة، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).