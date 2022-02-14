كشف محمد نور نجم نادي الاتحاد والكرة السعودية السابق، عن أن الهلال والنصر لم يفقدا الفرصة في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والنصر في المنافسة

وقال نور في تصريحات لـ برنامج ” ملعب SBC” :”صحيح أن الهلال عليه التعافي من آثار الخسارة الكبيرة أمام الأهلي المصري، لأنها كانت صدمة والنصر كذلك بعد الخسارة أمام الاتحاد، لكن الهلال والنصر لم يفقدا الفرصة في المنافسة على لقب الدوري السعودي مع نادي الاتحاد”.

وتابع نور: ” النصر مازال منافسًا على تحقيق الدوري، لسا باقي 33 نقطة على نهاية الموسم”.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد 20 جولة

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة.

الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، مع وجود 3 جولات له كمؤجلات لمشاركته في كأس العالم للأندية.

ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 26 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 25 نقطة.

الأهلي تاسعًا برصيد 24 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 22 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، الاتفاق والفيصلي في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 20 نقطة لكل فريق.

الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، الفتح في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 18 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.