أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجوري، مستعينة بآية من سورة البقرة على حسابها الشخصي بموقع تويتر.

ياسمين رئيس تعلن انفصالها

وأعلنت ياسمين خبر طلاقها بقولها:” الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

رد فعل المغردين

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة المصرية بعد إعلانها الانفصال عن زوجها المخرج هادي الباجوري، مرجحين أن هذا القرار بسبب تصريحاته الأخيرة والتي أثارت جدلًا كبيرًا، وكتبت المغردة مي محمد: “لو بسبب تصريحاته فجدعة والله ربنا يعوض عليكي ويسعد قلبك”، وهو نفس تعليق المغرد طلال الزملكاوي والذي كتب: “أحسن لك.. واحد ما عندوش مانع إن مراته تعمل مشاهد ساخنة أو إنها تتباس. تأمني على نفسك معاه إزاي؟”.

وعلّق أحمد الغانم: “ربنا بيسبب الأسباب يا بنتي ولا يهمك، تصريحه ميتقالش من راجل بيتقي الله في عرضه، ربنا يتوب علينا جميعًا”.

واحتلت الفنانة ياسمين رئيس، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، منذ أيام، بالتزامن مع عرض مسرحيتها أحفاد “ريا وسكينة”، والتي قدمتها ضمن فعالياتي موسم الرياض، وحصدت العروض على جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

تصريحات مثيرة للجدل

وفي وقت سابق أثار المخرج المصري هادي الباجوري الجدل بقوله، إنه لا يحزن أو يشعر بالضيق عندما يلقبه البعض بـ”زوج ياسمين رئيس” أو زوج الممثلة، وأنه بالعكس يكون سعيدًا.

وقال الباجوري، والذي حل ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”: “زوجتي شاطرة مش مستنية إن حد يقول عنها إنها مرات المخرج”، مضيفًا: “الناس دلوقتي بتقولي يا جوز الممثلة ودي حاجة بتبسطني جدًا”.

وتابع المخرج هادي الباجوري: “نجاح ياسمين رئيس من نجاحي وبتبسط بأي حاجة بتعملها”، مؤكدًا أن الإنسان السوي والطبيعي يكون سعيدًا بنجاح زوجته.

وحول موافقته في حال عُرض على زوجته القيام بأدوار جريئة، قال هادي الباجوري إنه لا يمانع في تقديم زوجته ياسمين رئيس لمشاهد جريئة في أعمالها الفنية، إذا كانت العمل يتطلب ذلك، لافتًا إلى أنه لن يفرض رأيه عليها ويحق لها الرفض أو القبول، مؤكدًا أنه يرفض فقط فرض القوانين الشخصية للممثلين على الأعمال السينمائية، موضحًا أنه ليس من الضروري أن يكون فكره مشابهًا لفكر زوجته.