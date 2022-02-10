تنطلق 10 مباريات اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2021/2022.

موعد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتُقام مباريات ” إيفرتون وبرينتفورد، مانشستر سيتي وفولهام، ساوثهامبتون وكوفنتري سيتي، كريستال بالاس و هارتلبول، ستوك سيتي وويجان أثليتك، وولفرهامبتون ضد نوريتش سيتي، هيدرسيفيلد تاون ضد بارنسلي، بيتربوره يونايتد ضد كوينز بارك رينجرز” في السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

بينما يلعب كامبريدج يونايتد ضد فريق لوتن تاون في الثامنة والنصف مساءً، بينما يواجه توتنهام هوتسبير فريق برايتون مساء اليوم في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة”.

مانشستر يونايتد يودع البطولة

يذكر أن مانشستر يونايتد خرج من بطولة كأس إنجلترا، وذلك بعد الخسارة أمام فريق ميدلزبره بركلات الترجيح بنتيجة 7/8 بعد التعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.