حذرت استشاري الأطفال والغدد الصماء الدكتورة رشا الردادي من السهر لساعات طويلة وعدم النوم المبكر، حتى مع الحرص على ممارسة الرياضة.

أضرار السهر على الجسم

وكتبت الردادي على صفحتها الشخصية بتويتر: “أتعجب من اللي يحرص على الرياضة وحساب السعرات بدقة وفي النهاية يسهر”، مشيرة إلى أن السهر له أضرار متعددة.

وأضافت استشاري الغدد الصماء أن السهر وعدم النوم لساعات كافية مساءً بشكل يومي يؤدي إلى:

زيادة الوزن والسمنة

لخبطة هرمونات الجسم

زيادة نسبة الإصابة بالأمراض مثل الاكتئاب، الضغط

رفع معدل السكر في الدم

وفيما يتعلق بالأطفال أوضحت الردادي أن السهر يؤثر على نمو الأطفال، لأن هرمونات النمو تفرز خلال ساعات النوم العميق.

فوائد النوم

وفي وقت سابق أوضحت مدينة الملك سعود الطبية الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال أخذ قسط كافٍ من النوم يوميًا.

وبينت سعود الطبية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن حصول الجسم على كفايته من النوم يحقق مجموعة من الفوائد كالتالي:

– يمنح الطاقة لنشاط أكثر خلال اليوم

– يساعد الجسم على مكافحة المرض عن طريق تعزيز الاستجابة الدفاعية لجهاز المناعة

– تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

– التقليل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، من خلال مساعدة الجسم على الحفاظ على مستويات سكر الدم المناسبة

– التحكم بالوزن؛ حيث يساعد الجسم على تنظيم الهرمونات المتحكمة في الشهية والتمثيل الغذائي

– السلامة العقلية، حيث يساعد على تقليل مشاعر الإحباط والقلق والاكتئاب

– يعزز النوم القدرات المعرفية، بالإضافة إلى المساعدة على التركيز والتفكير