يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الحزم غدًا في الجولة الـ22 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو محقق رقمًا مميزًا منحه الأفضلية على كل أندية دوري المحترفين في الموسم الحالي.

55 هدفًا لـ الهلال:

والزعيم يُعد أكثر فريق سعودي سجل أهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، بواقع 55 هدفًا.

وحقق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات، وذلك باستثناء خسارته في أول لقاء خاضه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عام 2016.

الزعيم يستعيد بريقه مع عودة دياز:

وكان رامون دياز قد عاد مجددًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم، ونجح في الفوز على الشباب بخماسية دون رد في الدوري، وتأهل لنصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على النصر بنتيجة 2/ 1.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم لـ زعيم آسيا تحت قيادة رامون دياز على ملعبه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال 21 مباراة متتالية.

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 14 نقطة.