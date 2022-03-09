يُعد النيجيري أوديون إيجالو أحد الصفقات الرابحة التي أبرمها نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بعدما سجل في شباك الكبار آخرهم نادي الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قدم إيجالو تعرف شباك الكبار

وسجل إيجالو في شباك أندية ” النصر في الدوري والكأس، الشباب في الدوري، الأهلي في الدوري، سجل مع ناديه السابق الشباب في شباك الهلال في الدوري في الدور الأول”.

ونجح إيجالو في هز شباك الاتحاد بالأمس في الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12، ليصل إلى الهدف رقم 16 هذا الموسم، وينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 23 جولة.

نجم الاتحاد في الترتيب الثاني

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع مواطنه أندرسون تاليسكا مهاجم فريق النصر، ثم نجم نادي التعاون، لياندر تاوامبا بـ13 هدفًا.

يذكر أن إيجالو كان افتتح أهدافه مع نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الإمارات، حيث سجل في شباك نادي الجزيرة الإماراتي.

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ23، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ54 نقطة، ثم الشباب برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم الفتح بـ28 نقطة، والفيحاء في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، وحل الطائي عاشرًا بـ26 نقطة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون الفيصلي، ثم الاتفاق بـ23 نقطة، يليه الباطن برصيد 22 نقطة، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.