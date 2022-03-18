يترقب الجمهور كلاسيكو الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المنافسة القوية على حصد الثلاث نقاط.

كلاسيكو الجولة الـ25

ويُقام كلاسيكو الهلال والأهلي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الراقي المركز العاشر بـ28 نقطة.

أبرز أرقام النادي الأهلي

ويُعد النادي الأهلي هو ثاني أكثر الفرق تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ10 آلاف و660 تمريرة، ويحتل المركز الثاني في قائمة التسديدات بـ325 تسديدة والركنيات برصيد 138 ركنية.

ويحتل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلًا من ركلات جزاء، حيث سجل 4 أهداف، فيما يحتل لاعبه عبدالرحمن غريب المركز الخامس في قائمة صناعة الفرص بـ52 فرصة.

ويستحوذ نجمه المقدوني أليوسكي على 4 أرقام مميزة في مسيرة الراقي هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة الأكثر لعبًا للعرضيات بـ176 عرضية، والمركز الرابع في قائمة صناعة الأهداف بـ7 أهداف، وصناعة الفرص بـ53 فرصة، والمركز الخامس بقائمة الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء برصيد 4 ركلات.