انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتحقيق الروخي بلانكوس لفوز هام بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

أتلتيكو مدريد يتقدم:

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد” بشكل سريع من أصحاب الأرض، ولعب برونو فرنانديز عرضية مميزة، سددها إيلانجا، إلا أن أوبلاك تألق وأبعدها عند الدقيقة 13.

ورد الروخي بلانكوس عند الدقيقة 16 عن طريق تسديدة من دي بول، إلا أن دي خيا حولها إلى ركنية، وأطلق دالوت أكثر من تسديدة على مرمى الضيوف، ولكن الحارس أبعد تسديداته.

ولعب أنطوان جريزمان عرضية مميزة لعبها رينان لودي برأسية رائعة ليهز شباك دي خيا عند الدقيقة 41، وحاول أصحاب الأرض التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد بتقدم الضيوف.

محاولات مستمرة:

ومع بداية الشوط الثاني، أطلق إيلانجا تسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار القائم، وأخطأ ماجواير في إبعاد الكرة، لتصل إلى دي بول، إلا أن دي خيا أنقذ شباكه من الهدف الثاني عند الدقيقة 54.

ولعب خيمينز رأسية عند الدقيقة 63، ولكنها ذهبت بعيدًا عن مرمى دي خيا، وكاد فاران أن يحرز هدف التعادل عند الدقيقة 77، إلا أن أوبلاك تصدى لرأسيته، وتابعها كريستيانو رونالدو بتسديدة، ولكن الحارس أمسكها، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.