أثار المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد أزمة مؤخرًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا بسبب وجود شكوك حول غيابه عن مواجهة نادي الهلال بعد غد ” الثلاثاء” في الجولة الـ12 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سبب غياب حمدالله
وذكرت قناة “الإخبارية” أن اللاعب المغربي تعرض لفحوصات طبية، وذلك على إثر إصابته إصابة عضلية في مباراة ضمك الأخيرة في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري المحترفين.
تغييرات في تشكيلة الاتحاد
يذكر أن مباراة الهلال ضد الاتحاد ستقام الثلاثاء المقبل، حيث كانت المباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من نوفمبر الماضي، بسبب مشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا آنذاك ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
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