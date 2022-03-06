أثار المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد أزمة مؤخرًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا بسبب وجود شكوك حول غيابه عن مواجهة نادي الهلال بعد غد ” الثلاثاء” في الجولة الـ12 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب غياب حمدالله

وذكرت قناة “الإخبارية” أن اللاعب المغربي تعرض لفحوصات طبية، وذلك على إثر إصابته إصابة عضلية في مباراة ضمك الأخيرة في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري المحترفين.

تغييرات في تشكيلة الاتحاد

المدرب كونترا يُجهز حاليًا اللاعب هارون كمارا ليكون بديلًا للاعب المغربي واللعب مع المهاجم البرازيلي رومارينيو، كما سيعوض فهد المولد غياب عبدالرحمن العبود الذي نال البطاقة الحمراء المباشرة في لقاء ضمك بعد شجاره مع مازن أبو شرارة لاعب ضمك.

يذكر أن مباراة الهلال ضد الاتحاد ستقام الثلاثاء المقبل، حيث كانت المباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من نوفمبر الماضي، بسبب مشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا آنذاك ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وسجل حمدالله حتى الآن مع الاتحاد 8 أهداف في بطولة دوري المحترفين، كما سجل 3 مع ناديه السابق النصر ليكون مجموع أهدافه حتى الآن في الموسم 11 هدفًا.