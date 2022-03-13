استعرضت وزارة الصحة خطوات للوقاية من الجفاف، والذي ينتج عن فقدان الجسم للماء أكثر مما يتناول.

الوقاية من الجفاف:

وقالت الوزارة عبر حسابها عش بصحة على موقع تويتر: إن الوقاية من الجفاف تتطلب تناول الماء حال الشعور بأي من أعراضه، وتناول أطعمة غنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات والحفاظ على شرب كمية كافية يوميًّا منه.

أعراض الجفاف:

وأضافت أن أعراض الجفاف تشمل الشعور بالعطش والتعب وجفاف الفم والشفاه والعينين وظهور بول أصفر، وقلة التبول، موضحةً أن أسباب الجفاف تعود إلى الحمى وفرط التعرق والقيء والإسهال.