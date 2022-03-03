يدخل الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مواجهة اليوم أمام نادي الاتحاد وهو متفوق بشكل طفيف في تاريخ المواجهات بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

تاريخ مواجهات ضمك والاتحاد:

وسبق لـ فارس الجنوب أن فاز على العميد في مباراتين، مقابل فوز وحيد لنمور جدة وكان التعادل حاضرًا مرتين في 5 مواجهات بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما بـ دوري المحترفين.

ولم يتمكن فارس الجنوب من تسجيل إلا هدف في آخر 6 مباريات أمام أندية جدة.

كما يرغب ضمك في الفوز على الاتحاد ليحقق ثالث فوز له على التوالي في دوري المحترفين بالموسم الحالي، ليحقق الأمر للمرة الأولى له في مسيرته بالبطولة.

وبوقت سابق، قررت إدارة أنمار الحائلي تخفيض أسعار تذاكر العميد لمباراة ضمك، التي تُقام الخميس في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أنه بمجرد تخفيض أسعار تذاكر الاتحاد أقبلت جماهير النادي عليها لتنفذ خلال ساعات.

موعد المباراة: