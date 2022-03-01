انفصلت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة عن زوجها الفنان محمود المهدى وذلك للمرة الثانية خلال شهور قليلة، حيث انفصلا للمرة الأولى في نوفمبر 2021.

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي

وكتب المهدي عبر خاصية ستوري على حسابه بإنستقرام: “تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني”، وفي منشور آخر أضاف: “ربنا اللي بيرزق العبد عمرها ما كانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا الحمد لله”.

فيما احتفظت منة عرفة بصورها والمهدي على حساباتها بمواقع التواصل، رغم حذف الأخير لجميع صوره مع منة من كل حساباته.

وكتبت في أول تعليق لها على الانفصال، دعاءً عبر خاصية ستوري بحسابها في إنستقرام، قائلة: “إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لك يكن، فالخير فيما قدره الله”.

تأثيث منزل جديد

وكانت منة عرفة كشفت منذ أيام عن قيامها بتأثيث منزل جديد هي وزوجها محمود المهدى، ونشرت صورة عبر حسابها على فيسبوك، تظهر فيها هي وزوجها داخل المنزل الجديد أثناء تجهيزه.

الانفصال الثاني

وفي نوفمبر الماضي أعلن محمود المهدي انفصاله للمرة الأولى عن زوجته منة عرفة، وتصدرا الثنائي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد أيام قليلة على إعلان الانفصال، عاد المهدي إلى زوجته، قائلًا: “أشكر كل من سعى للصلح بيننا ويكون وصلة خير في حياتي”.

ولعبت منة عرفة دور شخصية “مروة” فى حكاية “حلم حياتي” ضمن قصص وحكايات مسلسل “إلا أنا”، الذى عرض مؤخرًا، والعمل من إخراج ياسمين أحمد.