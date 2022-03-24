عقد اتحاد الرماية اليوم، اجتماعه الأول لمجلس إدارته الجديد للموسم الرياضي 2022 وذلك بحضور رئيس الاتحاد الأمير خالد بن بندر وكل من الأعضاء العميد جهاد الرشيد والمهندس محمد الخليفة والأستاذة شيخه الجبير.

تفاصيل اجتماع اتحاد الرماية

ونوقش خلال الاجتماع عددٌ من المواضيع التي على جدول الأعمال للفترة القادمة والمتمثلة في الاطلاع على مراحل بناء الاستراتيجية والنظام الأساسي واللوائح والأنظمة الجديدة، والتي تستهدف بناء المنظومة وصولاً للأداء الرياضي العالي.

واطلع المجلس على مستجدات الموسم الرياضي ونتائج الربع الأول للعام 2022، والدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، ودورة الألعاب السعودية 2022، بجانب مناقشة المشاركات في البطولات الخارجية.

كما نوقش موضوع تعيين لجنتي الانضباط والاستئناف، وفي نهاية اجتماع اتحاد الرماية حُدد موعد عقد الاجتماع القادم في السادس من يونيو المقبل.