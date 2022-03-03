يبدو أن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مهدد بغياب كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو وفهد المولد عن مواجهة نادي الهلال يوم 8 مارس في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وسيواجه العميد، نادي الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، في مباراة مؤجلة بين الفريقين في الجولة الـ12 من بطولة دوري المحترفين.

وسيكون الثلاثي مهدداً بالغياب عن مباراة الهلال، بداعي الإيقاف، في حالة تلقيهم بطاقة صفراء في مباراة ضمك اليوم.

3 بطاقات صفراء للثلاثي

ونال ثلاثي العميد 3 بطاقات صفراء، حيث تنص اللائحة على إيقاف أي لاعب لمباراة واحدة، حال حصوله على 4 بطاقات صفراء خلال مباريات الموسم.

وسجل حمدالله مع نمور جدة 8 أهداف في 6 مباريات وصنع تمريرة واحدة، أما رومارينيو فقد شارك مع الاتحاد في 21 مباراة في الموسم الجاري بالدوري السعودي، وتمكن من إحراز 14 هدفًا وصناعة 3 تمريرات حاسمة.