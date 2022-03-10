يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الأخيرة، وتجاوز عقبة الفيصلي اليوم.

التعاون يسعى لمواصلة تفوقه

وتُقام مباراة اليوم عند الساعة 6:50 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب التعاون ضد الفيصلي 23 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لسكري القصيم، حيث نجح في تحقيق 9 انتصارات، فيما فاز عنابي سدير 6 مرات، وتعادلا في 8 لقاءات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مواجهة اليوم، حيث يعانيان من تذبذب النتائج، ويطمح سكري القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفيصلي لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي صاحب المركز الـ13.