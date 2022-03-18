تترقب الجماهير قرعة دوري الأبطال المقرر إقامتها في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، وسط توقعات بمواجهات إنجليزية وإسبانية خالصة، لتأهل 3 فرق من كل دولة.

الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هيمنة من بلدين للمرة الأولى منذ 19 عامًا، حيث تأهل الثلاثي الإنجليزي، تشيلسي حامل اللقب، ليفربول ومانشستر سيتي.

كما تأهل إلى ربع النهائي، الثلاثي الإسباني، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفياريال، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، ما يزيد من صعوبة قرعة دوري الأبطال ويبشر بمواجهات قوية.

قرعة دوري الأبطال

ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري الأبطال لمنافسات الدورين ربع ونصف النهائي، حيث ستكون غير مقيدة، بحيث تبقى جميع الاحتمالات قائمة، سواء بمواجهات لفرق من نفس الدولة أو فريقين سبق لهما اللعب ضد بعضهما بمرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن تُقام مواجهات الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل المقبل، على أن تكون لقاءات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته، وذلك حسبما تم الإعلان عنه قبل قرعة دوري الأبطال اليوم.

وستُقام منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، يومي 26 و27 من شهر أبريل المقبل، على أن يتم لعب مواجهات الإياب يومي 3 و4 من شهر مايو القادم.