يحظى مدافع فريق الشباب، أحمد شراحيلي بثقة كبيرة من الجماهير، حيث تُفضل مشاركته كأساسي في مباراة السعودية والصين المقبلة.

شراحيلي أفضل من مادو وتمبكتي

وأكدت تقارير صحافية أن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد يُفاضل بين مدافع الشباب وتمبكتي وعبدالله مادو من أجل الدفع بأحدهم بجانب عبدالإله العمري في مباراة السعودية والصين.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم شراحيلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، حيث أكد المشجعون أنه الأحق بالمشاركة في ظل المستوى المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

وقال نيفيز: “أتمنى شراحيلي ومتعب الحربي.. ياسر مستواه طايح ومادو من لعب مباراة وحده من خمس شهور!”، وكتب خالد عدنان: دائما اختار من يلعب بشكل أساسي، لذلك أنا مع إشراك شراحيلي”.

مباراة السعودية والصين في تصفيات المونديال

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والصين على استاد الشارقة في الإمارات، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 19 نقطة، فيما يقع المنتخب الصيني الأول لكرة القدم في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.