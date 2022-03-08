انتهت مباراة الزمالك ضد الجونة، التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري لكرة القدم، بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

الزمالك ضد الجونة:

وبدأت مباراة الزمالك ضد الجونة بشكل سريع من الفريق الأبيض، ونجح في هز الشباك عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يسجل إمام عاشور الهدف الأول عند الدقيقة 17 من تسديدة قوية.

وواصل الفريق الأبيض ضغطه، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 19 عن طريق لاعبه أحمد سيد زيزو، بعد تلقيه تمريرة مميزة من إمام عاشور، قبل أن يبعد حارسه محمد أبو جبل محاولة من اللاعب سيف العجوز.

وحصل الجونة على ركلة جزاء بعد احتكاك محمود علاء مع اللاعب عمرو طارق، وسددها عمرو سعداوي بنجاح ليهز الشباك بالهدف الأول، لينتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الجونة بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 2/ 1.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة وظهر بشكل أفضل هجوميًّا، واستمرت محاولات الفريقين، إلا أنها لم تنجح، لتنتهي مباراة الزمالك ضد الجونة بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عند 14 نقطة في المركز العاشر.