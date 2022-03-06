دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المهتمين في صناعة الألعاب الإلكترونية لحضور محاضرة عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال، والتي ستعقد افتراضيًا “عن بعد” في 15 مارس 2022 بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط (JCCME).

وتهدف المحاضرة التي يقدمها البروفيسور في جامعة طوكيو للتقنية كوجي ميكامي إلى تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية وآخر التطورات والتوجهات لصناعة وتطوير الألعاب في اليابان والعالم. وتدعوكم الهيئة للتسجيل في المحاضرة عبر الرابط (http://gcam.gov.sa/s/QV0MN).

يأتي ذلك بعد أيام من اختتام النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب السعوديين وتعريفهم على أحدث التقنيات تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب.

حيث تسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة والرفع من مهاراتهم الإبداعية.