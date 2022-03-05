أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية أن العواصف الغبارية تزداد في مارس، ويفوق ذلك شهر أبريل.

وقال المسند، “وفقاً للإحصاءات التاريخية فإن العواصف الغبارية تزداد في مارس، ويفوق ذلك شهر أبريل، في حين ذروة العواصف الغبارية في شهر مايو .. هذا والله أعلم”.

وفقاً للإحصاءات #التاريخية فإن العواصف الغبارية تزداد في #مارس، ويفوق ذلك شهر #أبريل، في حين ذروة العواصف الغبارية في شهر #مايو .. هذا والله أعلم. (مقاطع رمزية قديمة). pic.twitter.com/m4mO5naPQR — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) March 5, 2022

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة وتمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار قد تكون رعدية أحيانًا على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر مائج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط.