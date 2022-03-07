أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، العديد من العقوبات على الأندية واللاعبين؛ بسبب مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة الانضباط تحرم نادي النصر من الجماهير:

ولفتت لجنة الانضباط إلى أن جماهير نادي النصر قامت برمي 3 علب مياه تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقًا لتقرير مراقب المباراة، وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الثانية، ليتم تغريم النادي 85 ألفًا.

ولفتت لجنة الانضباط إلى ثبوت مخالفة جمهور النصر للمادة (52-2) من اللائحة، وإلزام النصر بلعب مباراة واحدة بدون حضور جماهيري مع إغلاق كامل الملعب وفقًا للمادة 23 من اللائحة.

المقابلات الإعلامية تغرم اللاعبين:

وغرمت اللجنة هيثم عسير وكارلوس إدواردو “الأهلي”، جلال الدين مشاريبوف ومنصور الشمري “النصر”، مبلغ 20 ألف ريال لكل منهم، بسبب غيابهم عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية المباريات.

إيقافات بسبب البطاقة الحمراء:

وأعلنت لجنة الانضباط عن إلزام لاعب نادي الاتفاق، عبدالله آل سالم، ولاعب فريق التعاون، جوزي لويس بدفع 10 آلاف ريال لكل منهما، بعد حصولهما على البطاقة الحمراء المباشرة، وذلك بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي.

وأعلنت عن إيقاف نجم نادي الاتحاد، عبدالرحمن العبود، لاعب فريق ضمك، مازن أبو شرارة، ونجم النصر، فونيس موري مباراتين لكل منهم بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، بالإضافة إلى تغريم كل منهم مبلغ 20 ألف ريال.

تغريم الاتحاد والهلال والتعاون:

وألزمت لجنة الانضباط، نائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي بدفع 30 ألف ريال، لقيامه بالدخول إلى ممر اللاعبين قبل وبعد نهاية مباراة ضمك، وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة 40 من اللائحة.

كما ألزمت نادي الهلال بدفع 15 ألف ريال لتأخر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الدخول لأرضية الملعب، ما أدى لتأخر بداية مباراة النصر، بجانب تغريم التعاون 17500 ريال لحصول 6 لاعبين على إنذارات وطرد أمام الفتح.