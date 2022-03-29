أعلن نادي النصر عن استئناف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو لتدريباته الجماعية، مساء يوم غد الأربعاء.

النصر يستعد لعودة المنافسات:

وكان ميغيل روسو قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة عن التدريبات الجماعية لمدة 11 يومًا، عقب مباراة الفوز على الفيحاء بهدف دون رد.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يطمح ميغيل روسو في تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، أملًا في تحقيق نتائج إيجابية في الجولات المتبقية.

العالمي يُعاني هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام نظيره الهلال، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي تطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة ميغيل روسو.