في أول اتصال له مع عمدة ميليتوبول بعد تحريره من الأسر قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لا تتخلى عن رجالها.

اتصال رئيس أوكرانيا

وقال زيلينسكي في اتصال هاتفي مع العمدة بعد تحريره :أنا سعيد جدًا لسماع صوتك.. صوتك صوت رجل حي. ورد العمدة بالقول : شكرا .. شكرًا جزيلا لك على عدم التخلي عني .. ليرد الرئيس بالقول : نحن لا نتخلى عن رجالنا.

يذكر أنه تمت مبادلة عمدة ميليتوبول مقابل 9 جنود من القوات الروسية كانوا قد وقعوا في أسر القوات الأوكرانية.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها ال21 اليوم لا تزال الاتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول مصدر القصف والضربات التي تطال منشآت مدنية.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية دمرت نتيجة غارة جوية مبنى مسرح الدراما في ماريوبول، الذي استخدم كملجأ للمدنيين أثناء عمليات القصف، لكن وزارة الدفاع الروسية رفضت اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة “آزوف” فجروا المبنى.

يأتي هذا فيما أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إمكانية إمداد الحكومة الأوكرانية بطائرات مسيرة قتالية “انتحارية” عالية الدقة.