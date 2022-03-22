أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن رفض محكمة كاس الدولية للاعتراض الذي تقدم به، بعد قرار الاتحاد الدولي “فيفا” بنقل مباراة المنتخب ضد الإمارات من بغداد.

مباراة العراق والإمارات في السعودية:

وكان “فيفا” والاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلنا مؤخرًا عن نقل مباراة منتخب العراق ضد الإمارات من إستاد المدينة الدولي في بغداد إلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، لضمان توفير معايير الأمن والسلامة لكافة الأطراف.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ردّت محكمة كاس اعتراضنا الذي تقدمنا به لإعادة المباراة إلى بغداد بعد نقلها إلى السعودية”.

وأضاف: “لم تُوافق المحكمة على طلبنا على الرغم من الدفوعات التي قدمت وضمت جميع القضايا والأمور التي رافقت المُباريات الدولية التي أقيمت في العراق، وكذلك بطولة غرب آسيا للشباب”.

بعثة المنتخب تُغادر إلى السعودية:

وفي السياق ذاته، غادر، قبل قليل، وفد المنتخب الأول لكرة القدم عبر طائرة خاصة إلى السعودية، حيث ضمت 30 لاعبًا والجهازين الفني والإداري، بجانب وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يلعب أسود الرافدين ضد منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، أملًا في خطف بطاقة الملحق.