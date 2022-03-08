يسعى النجم البرازيلي بيريرا لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقيادته لتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

بيريرا يسعى لتجاوز رقم ويلهامسون:

ونجح بيريرا في معادلة رقم نجم فريق الهلال السابق، السويدي ويلهامسون كأعلى لاعب صنع أهداف في موسم واحد للزعيم ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما صنع 10 أهداف موسم 2009/ 2010.

وأصبح بيريرا بحاجة إلى تمريرة حاسمة واحدة، ليصبح أعلى لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يصنع أهداف خلال منافسات موسم رياضي واحد في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال ضد الاتحاد:

ويلعب الهلال ضد الاتحاد اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الكلاسيكو المؤجل من منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد الاتحاد، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل الزعيم المركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.