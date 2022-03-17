كرر نادي تشيلسي الإنجليزي تفوقه على ليل الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه بنتيجة هدفين لهدف.

ملخص المباراة:

وكان نادي ليل المبادر بالتسجيل في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول بركلة جزاء عبر اللاعب بوراك يلماز.

ثم نجح الأمريكي كريستيان بوليسيتش في إحراز هدف التعادل لفريق البلوز بالدقيقة الـ46 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

خبرات تشيلسي تحسم التأهل لدور الثمانية:

وفي الشوط الثاني، وفي ظل سعي فريق ليل لإحراز الهدف الثاني، باغت الإسباني سيزار أزبيليكويتا قائد الفريق الإنجليزي، نادي ليل مسجلًا الهدف الثاني بالدقيقة الـ72 بعد عرضية متقنة من اللاعب الإنجليزي ماسون ماونت.

وتأهل البلوز لدور الثمانية بـ دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4/ 1 من مجموع المباراتين.