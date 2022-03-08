أعربت مصممة منشأة نادي أبها، أمل الغامدي، عن سعادتها بهذا العمل، موجهة الشكر إلى المسؤولين في النادي لمنحها هذه الفرصة.

أمل الغامدي تُعلق على تصميمها لمنشأة نادي أبها:

وعلقت قائلة: “أنا جدًّا ممتنة وأشكر نادي أبها، لإعطائي الفرصة كأول نادي في السعودية يجمع في تصميمه بين الفن والإبداع والتراث وبين أن يكون حديث”.

وتابعت أمل الغامدي تصريحاتها قائلة: “هذه كانت فكرة الشراكة هي عملية انتقالية واعتبر نفسي شريك نجاح مع النادي في فكرة التصميم نفسه”.

افتتاح المنشأة:

وافتتح وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء الأحد، منشأة نادي أبها بحضور أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعثر افتتاح منشأة النادي لأكثر من 11 عامًا تقريبًا، حيث تحتوي على ملعب رئيسي يتسع لـ5 آلاف متفرج، بجانب ملعب رديف للتدريبات، وملعبين مكشوفين للألعاب المختلفة.

كما تحتوي منشأة النادي الجديدة على مبنى رئيسي يضم مكاتب إدارية، وصالات للأعضاء والخدمات والألعاب المختلفة، ومكتبة، ومسبح نموذجي، بالإضافة إلى جامع يتسع لنحو 200 مصلٍّ.