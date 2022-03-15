انتهت، منذ قليل، مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي، التي أُقيمت على ملعب “سليهرست بارك” ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل السلبي.

كريستال بالاس ضد مان سيتي:

وبدأت مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي بضغط كبير، وأطلق الجزائري رياض محرز تسديدة قوية على مرمى أصحاب الأرض عند الدقيقة الثامنة، إلا أنها مرت بجوار القائم، قبل أن يرد أوليس بتسديدة عند الدقيقة 13.

وكاد دي بروين أن يهز شباك كريستال بالاس عند الدقيقة 14، وحاول الحارس جوايتا أن يمسك الكرة، ولكنها سقطت من يده، أمام بيرناردو، ولكنه فضل المراوغة بدلًا من التسديد لتخرج بعيدًا.

وعاد محرز بتسديدة أرضية عند الدقيقة 22، إلا أن جوايتا أمسكها، وسدد دي بروين كرة مميزة، ولكن الحارس واصل التألق، واستمرت محاولات مانشستر سيتي وأهدر لابورت وجريليش فرصتين خطيرتين أمام المرمى.

وأطلق محرز تسديدة قوية مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي بالتعادل بدون أهداف.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني ضغط كريستال بالس بقوة، ولعب كوياتي رأسية مميزة عند الدقيقة 51، ولكنها مرت بجوار القائم، وواصل لاعبو مانشستر سيتي إهدار الفرص عن طريق دي بروين ومحرز.

وحاول أصحاب الأرض تسجيل هدف قاتل عن طريق تسديدة زاها عند الدقيقة 85، ولكن إديرسون أمسكها، لتنتهي مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي بالتعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد كريستال بالاس إلى 34 نقطة في المركز الـ11.