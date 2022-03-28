عقد مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين اجتماعه الأول، يوم الأحد، في مدينة الرياض برئاسة طلال بن عبدالله العبيدي.

الجريوي نائبًا لرئيس الرابطة:

وحضر اجتماع رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، أعضاء محلس الإدارة عبدالله الجريوي، سمراء القويز، بشير القحطاني وخالد الدوسري.

وشهد الاجتماع اختيار عبدالله الجريوي نائبًا للرئيس، وعقب ذلك تقديم عرض مرئي مختصر لأبرز المنجزات التي سجلت منذ بداية الموسم الرياضي الحالي لاسيما على مستوى الانطلاق في الخطوات التأسيسية للرابطة.

اجتماع رابطة أندية الدرجة الأولى:

وتم خلال الاجتماع الأول للرابطة، تعيين نائبًا للرئيس، استعراض أبرز العوائق التي تواجه الأندية، واستيفاء الإجراءات الأساسية للرابطة.

كما تم تكليف أعضاء المجلس بمهام تتعلق بتعظيم الإيرادات ودراسة إنشاء ذراع استثماري ومساندة منسوبي الأندية في إقامة ورش تعريفية تثقيفية في مجالات متعددة.